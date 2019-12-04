Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну Бодинтхаратхеппхаяварангкуну.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Королевства Таиланд.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Таиланда - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.