https://news.day.az/politics/1182221.html Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Таиланда
Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Таиланда
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну Бодинтхаратхеппхаяварангкуну.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Королевства Таиланд.
В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Таиланда - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.
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