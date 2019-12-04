https://news.day.az/politics/1182254.html Президент Ильхам Алиев подписал закон о порядке использования права законодательной инициативы гражданами Азербайджана
Президент Ильхам Алиев подписал закон о порядке использования права законодательной инициативы гражданами Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал закон о порядке использования права законодательной инициативы гражданами Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
С полным текстом закона можно ознакомиться здесь.
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