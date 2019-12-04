Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана "О составе Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Объединённых Арабских Эмиратов" от 21 мая 2008 года №2830.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, состав Комиссии, утвержденный в части первой распоряжения Президента Азербайджана "О составе Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Объединённых Арабских Эмиратов" от 21 мая 2008 года №2830 дается в следующей редакции:

"Сопредседатель Комиссии

министр экономики Азербайджана

Члены Комиссии

заместитель министра иностранных дел Азербайджана

заместитель министра финансов Азербайджана

заместитель министра энергетики Азербайджана

заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана

заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана

заместитель министра культуры Азербайджана

заместитель министра образования Азербайджана

заместитель министра здравоохранения Азербайджана

председатель Государственного агентства Азербайджана по туризму

первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана

первый вице-президент ЗАО "Азербайджанские Авиалинии"

заместитель председателя Центрального банка Азербайджана

чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Объединённых Арабских Эмиратах".

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено уведомить сторону Объединённых Арабских Эмиратов об изменениях, внесенных в части первой настоящего распоряжения.