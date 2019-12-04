В Армении продолжаются вспышки антироссийских акций, и недавний инцидент, связанный с осквернением памятника русскому писателю и дипломату Александру Грибоедову в Ереване - наглядное тому подтверждение, сообщила Trend российский эксперт, заместитель директора российского Института политических исследований Дарья Гревцова, передает Day.Az.

По мнению российского аналитика, осквернение памятника Грибоедову - акция самопиара.

"Памятник был осквернен сыном армянского политика националистического толка, однако власти никак не реагируют на этот инцидент. Между тем, в Армении пока отказываются даже заводить уголовное дело, что свидетельствует о враждебной настроенности к России и неуважении к общей истории, а также всеобщей безграмотности политиков. Считаю, что МИД России обязательно отреагирует на эту провокацию", - заявила Гревцова.

По мнению российского эксперта, на самом деле Грибоедов должен быть национальным героем Армении, и памятники ему должны стоять в каждом городе и каждом сквере, как памятники Ленину в Советском Союзе.

"Видимо, в Ереване запамятовали о том, что именно Грибоедов организовал массовое переселение армян на территорию России из мусульманских Персии и Османской империи. Именно благодаря усилиям Грибоедова, обширные территории мусульман в Закавказье были переданы армянам для расселения. И погиб Грибоедов, когда спасал армян от мусульманских фанатиков в здании посольства в Тегеране, фактически отдав свою жизнь во имя их спасения. Теперь же армянские политики оскверняют памятник Грибоедову, демонстрируя неблагодарность и безграмотность, которую трудно себе представить. В качестве предлога для осквернения памятника они используют демонтаж доски Нжде в Армавире. Но Нжде был сотрудником нацистских спецслужб. Об этом говорят его показания, когда он был арестован, об этом написано в архивах министерства обороны России, которые опубликованы, об этом неоднократно говорили в министерстве иностранных дел России.

Нжде - это военный преступник и пособник нацистских преступлений. Он вербовал диверсантов и готовил их для совершения терактов против Красной Армии и советского народа. Это убедительно и многократно доказано, и даже им самим не опровергалось. Поэтому я считаю, что сооружение мемориальной доски Нжде в Армавире и памятника Нжде в Ереване - серьезная политическая ошибка. Сейчас эта ошибка частично исправлена на территории России, но пока не исправлена в Армении", - сказала Гревцова.

Эксперт отметила, что мемориальная доска Нжде в Армавире была демонтирована только после протестов в России длиною в несколько лет.

Отметим, что в Ереване краской был облит памятник российскому дипломату и драматургу Александру Грибоедову.

По сообщению Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом активист-националист Шаген Арутюнян написал на своей странице в Facebook. Арутюнян заявил, что сделал это в отместку за то, что в России черной краской закрасили памятную доску Нжде.

Уместно отметить, что Памятная доска пособнику фашистов Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде), установленная в городе Армавире была позже демонтирована. Этот факт в России расценили как общую победу российских и азербайджанских властей, которые чтят и помнят ВОВ.

Ранее сообщалось, что депутат городской думы Армавира Михаил Виноградов закрасил черной краской памятную табличку Гарегину Нжде. Местные жители также подняли вопрос о том, что ее следует убрать.

Позже перед посольством России в Армении группа националистов провела акцию протеста из-за закрашивания памятной доски пособнику фашистов Гарегину Нжде в Армавире.

В то же время проживающие в Армавире армяне выступили с угрозами в адрес депутата Алексея Виноградова, который закрасил памятную доску.

Гарегин Нжде известен как основатель теории, пропагандирующей ненависть на национальной и этнической почве в Армении. В 1918-20 годах отрядами, возглавляемыми Нджде, было убито более 10 тысяч азербайджанцев, уничтожено 115 азербайджанских сел в Зангезурском уезде. Он является одним из авторов идеи о "Великой Армении". Нжде был арестован, окончив свои дни во Владимирской тюрьме. В 2016 году фашистскому палачу в центре армянской столицы был воздвигнут памятник высотой почти 6 метров, и новая власть Армении, несмотря на международную критику, не демонтирует его.