Досрочные парламентские выборы, которые пройдут в Азербайджане, активизировали не только дискуссии в экспертных кругах, но и вызвали ажиотаж среди радикальной оппозиции. Псевдооппозиционеры как один принялись строить наполеоновские планы, но за всем этим стоит банальное желание заработать денег - пусть и ценой будущего Азербайджана.

На днях правящая партия "Ени Азербайджан" провела заседание Политсовета, в ходе которого было принято решение рекомендовать парламентскому большинству обратиться к Президенту Ильхаму Алиеву с прошением о роспуске Милли Меджлиса. Большинством голосов (99 "за") парламентарии на пленарном заседании приняли такое обращение, мотивировав необходимость роспуска парламента тем, что проводимые главой государства структурные реформы должны охватить не только исполнительную и судебную, но и законодательную ветвь власти для того, чтобы происходящие в государстве преобразования были более системными.

Эта инициатива стала одной из важнейших тем внутриполитической повестки дня в стране. У радикальной оппозиции же возможность роспуска Милли Меджлиса вызвала абсолютный ажиотаж. Но взволновало это их совсем не потому, что внеочередные парламентские выборы - это возможность активизации политической борьбы, всплеск конкуренции или возможность для того, чтобы заручиться поддержкой своих избирателей и попасть в парламент. Для радикалов из ПНФА и так называемого Нацсовета парламентские выборы - это лишь возможность еще раз попытаться дестабилизировать ситуацию в стране.

Буквально сразу после объявления инициативы правящей партии радикалы принялись за простейший политический шантаж. Они умудрились составить список ультимативных требований, априори невыполнимых, к властям страны, утверждая, что примут участие в выборах только если все эти требования будут удовлетворены. Разумеется, ответ не заставил себя долго ждать.

На своей официальной странице в Facebook исполнительный секретарь - заместитель председателя ПЕА Али Ахмедов отверг все абсурдные требования радикалов. "Ясно, что радикальная оппозиция не намерена воспользоваться никакой формой выборов. Это доказывает так называемый "пакет условий", которые выдвинул Нацсовет в связи со своим потенциальным участием в парламентских выборах", - отметил Ахмедов.

По его словам, организация, которая не участвует даже в муниципальных выборах и выдвигает ультиматумы перед выборами в парламент, очевидно, думает не о выборах, а о дальнейшей радикализации и создании противостояния внутри страны. "В этом смысле их замыслы и мотивы совпадают с замыслами некоторых антиазербайджанских сил", - заявил Ахмедов.

Радикалы не просто целенаправленно отказываются от участия в выборах - они и не собирались принимать в них участия! И на это есть очевидная причина. ПНФА, "Мусават", "Нацсовет" и их главари прекрасно понимают, что не имеют никакой общественной поддержки и социальной базы. Осознавая, что участие в выборах обернется полным провалом, эти партии сконцентрировали все свои усилия только на лживой пропаганде, клевете и попытках спровоцировать гражданское противостояние. И чем глубже и шире будут реформы, проводимые Президентом Ильхамом Алиевым, тем уже будет поле для маневра у псевдооппозиционеров, тем больше они будут загнаны в угол.

Естественно, что при таком раскладе радикалы потеряют не только какие-то шансы на успех, но и самое для них главное - деньги, которые они получают от определенных сил на западе "на демократическую борьбу". Мы прекрасно помним, что происходило в Баку несколько недель назад: была сначала одна, затем вторая провальная попытка несанкционированного митинга и провокаций. Обещали собрать чуть ли не десятки тысяч человек, в итоге вывели не более пары сотен. Заработать денег и отчитаться за уже полученное по итогам этих "митингов" перед кураторами на Западе не вышло.

А вот теперь у ПНФА, мусаватистов и прочих замаячила прекрасная перспектива заработать - выборы. Борьба за власть заведомо проигрышна, а деньги за дестабилизацию ситуации в стране готовы заплатить вполне реальные. Вот и начали появляться все эти ультиматумы, призывы, дешевый шантаж и многое другое. Своим спонсорам - и имеющимся, и потенциальным - нужно показать, что работа идет, что нужно и дальше выделять деньги на дестабилизацию ситуации в Азербайджане. Любому работодателю нужны отчеты о проделанной работе, даже в таком грязном бизнесе.

Но самое важное в той активности, которую ведут радикалы, - это тот факт, насколько далеко они готовы зайти ради выполнения своей задачи, и то, что ради этого они готовы пожертвовать всей страной, будущим миллионов наших сограждан.

Они с радостью предадут интересы Азербайджана и свой народ - лишь бы цену хорошую предложили. Но ни Керимли, ни "Нацсовету" не удастся обмануть азербайджанский народ и граждан: за почти 30 лет незаивисимости мы видели все: и хаос, в который ввергли страну радикалы, и армянскую агрессию, и бедность, и развитие, расцвет Азербайджана, которые произошли благодаря тому, что страной руководят грамотные, обладающие лидерскими качествами политики. Народ сплочен вокруг Президента Ильхама Алиева и не даст кучке радикалов разрушить все то, что с таким трудом создавалось.

Э. Ибрагимов