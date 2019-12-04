Абсолютное большинство нашего народа поддерживает и одобряет нашу политику.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Рустама Халилова в связи с назначением главой Исполнительной власти Гаджигабульского района и Вугара Новрузова в связи с назначением главой Исполнительной власти города Нафталан.

Президент Ильхам Алиев отметил, что это большое доверие, которое должно быть оправдано работой.

"В нашей стране проводятся коренные реформы. Эти реформы охватывают, можно сказать, все сферы. Реформы в экономической сфере, финансовом секторе, меры, связанные с прозрачностью, уже дают прекрасные результаты. Согласно предоставленной мне информации, за 11 месяцев этого года только налоговые и таможенные органы внесли в бюджет сверх плана 934 миллиона манатов. И основной причиной этого является кадровая реформа. Потому что и в налоговых, и таможенных органах были проведены коренные кадровые изменения, назначены новые руководители. Таким образом, результат налицо", - отметил глава государства.

По его словам, поэтому наряду со структурными преобразования проводятся и кадровые реформы.

"Что касается структурных преобразований, общество их высоко оценивает. Утверждены новые структуры Администрации Президента, Кабинета Министров, будет заново сформирован Милли Меджлис. Все это имеет одну цель: обеспечить успешное развитие нашей страны, сохранить прекрасную атмосферу, существующую в стране, дать возможность молодым профессиональным кадрам проявить себя. Положение в общей управленческой работе должно отвечать современным стандартам", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что успешное развитие нашей страны - неоспоримая истина.

"Это отмечают все авторитетные международные структуры. У нашей страны прекрасный международный имидж. События, произошедшие в нашей стране только в октябре-ноябре, проведенные важные мероприятия свидетельствуют о том, насколько высок международный авторитет Азербайджана и какая оказывается международная поддержка. Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств прошел на высоком уровне, и Азербайджан принял председательство нем. На высоком уровне был проведен Саммит Движения неприсоединения, при поддержке 120 стран мы были избраны председателем этой организации и будем председательствовать в течение трех лет. В Азербайджане прошел Саммит религиозных лидеров мира и каждый из приехавших на него представителей 70 стран отмечал, что Азербайджан играет ведущую роль в этой сфере в мире", - сказал Президент Азербайджана.

По его словам, в то же время проводимые кадровые и структурные реформы еще более повышают международный имидж нашей страны и высоко оцениваются гражданами.

"По результатам последнего опроса мнений, абсолютное большинство нашего народа поддерживает и одобряет нашу политику. Кадровые реформы будут продолжены. Реформы, проводимые в последнее время, уже дают результаты. В обществе сформировалось очень позитивное мнение о реформах и есть ожидания. Поэтому перед всеми новоназначенными кадрами ставятся конкретные задачи, и эти кадры должны их выполнять. Государственные чиновники не должны смотреть на должность как на источник дохода. Государственные чиновники должны служить народу. В этом их основная миссия, и вы тоже должны так работать", - сказал глава государства.

По его словам, Рустам Халилов долгие годы осуществляет деятельность как депутат Милли Меджлиса.

"За предыдущий период накопил большой опыт. Уверен, что он применит этот опыт в Гаджигабульском районе и внесет вклад в развитие района. Вугар Новрузов - молодой кадр, некоторое время работал в Администрации Президента, а сейчас работает заместителем главы исполнительной власти в Хазарском районе. То есть, сегодняшнее назначение также является подтверждением моих слов: опыт и новаторство молодежи. Вот этот синтез должен быть и укрепляться и в обществе, и во властной команде, и во всех управленческих структурах. Знания, подготовка опытных кадров, в то же время новаторство, динамизм, стремление к новизне молодежи - единство этих принципов и впредь будет обусловливать наше успешное развитие", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что ваша основная обязанность должна заключаться в том, чтобы было обеспечено экономическое развитие в руководимых вами городе и районе, нашли решение проблемы безработицы.

"Вы должны постоянно контактировать с гражданами. В первую очередь должны очень глубоко проанализировать все существующие проблемы, и необходимо составить план по их решению. Естественно, решение части проблем входит в полномочия центральных органов исполнительной власти. В таком случае вы должны поднимать вопрос перед центральными органами исполнительной власти, а также информировать Администрацию Президента. Те вопросы, которые зависят от вашей деятельности, должны решаться вами, и вы должны всегда выслушивать вопросы, беспокоящие наших граждан. Поэтому ваши контакты с гражданами должны носить не формальный, а деловой характер, и это должно быть приоритетным вопросом в вашем рабочем графике", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

По его словам, проблемы, связанные с безработицей, находят решение во всем Азербайджане, и международные структуры отмечают наши успехи в этой сфере.

"Но я неоднократно говорил о том, что в отличие от некоторых соседних стран наше население увеличивается. Азербайджан - единственная страна на Южном Кавказе, где увеличивается население, и после советского периода - в годы независимости увеличилось примерно на 30 процентов, с 7 миллионов достиг 10 миллионов. Конечно, все это требует создания новых рабочих мест. Для создания рабочих мест должны быть реализованы инвестиционные проекты. Поэтому главы исполнительной власти должны наладить тесные контакты как с местными, так и с зарубежными бизнес-кругами, привлекать инвестиции в города и районы, чтобы росло местное производство и безработица всегда была на низком уровне", - сказал Президент Азербайджана.

По его словам, для развития потенциала Гаджигабульского района была создана Гаджигабульская промышленная зона.

"У этой зоны будет большой потенциал и там будет применяться особый режим льгот. Мне известно, что это высоко оценивается и предпринимателями. Такой опыт уже есть и в Сумгайыте, и в Нефтчале, Масаллы, других наших городах и районах. В Мингячевире созданы и создаются промышленные зоны. Поэтому необходимо уделять большое внимание деятельности промышленной зоны. Должны реализовываться другие проекты, в том числе связанные с развитием сельского хозяйства. Повышение урожайности в сельском хозяйстве является одним из основных вопросов, стоящих на повестке дня. Считаю, что в этом году мы добились рекордного показателя. Средняя урожайность в зерноводстве составила 32 центнера с гектара. Это - самый высокий результат за последние годы, и он будет расти. В хлопководстве еще не завершился сбор, осталось немного, но мы уже собрали 29 центнеров хлопка с гектара. Хлопкоробам хорошо известно, что в истории Азербайджана только три или четыре года урожайность составляла примерно 30 центнеров или больше. Один из них - 2019 год. Поэтому сельское хозяйство должно развиваться, особенно сейчас. Конечно, это относится к Гаджигабульскому району", - отметил Президент.

По его словам, усилия по превращению города Нафталан в современный курортный центр очень успешны.

"Когда я впервые как Президент приехал в Нафталан, у меня заболело сердце, потому что я увидел, что город, можно сказать, находился в разрушенном состоянии. Не было инфраструктуры, не было света, не было газа, не было воды, дороги в ужасном состоянии. Санатории, построенные в советское время, были разрушены, в городе были размещены тысячи беженцев, их положение тоже было очень тяжелым. Поэтому я дал указание и поручил выделить средства. В первую очередь мы переселили беженцев и построили для них прекрасные дома. После этого привлекли инвесторов, и они начали вкладывать инвестиции. Параллельно с этим, все многоэтажные здания в городе Нафталан были капитально отремонтированы, заложены новые парки, открыта центральная городская больница, три пятизвёздочных отеля - "Чинар", "Карабах" и "Гашалты". Во всех церемониях открытия я участвовал лично. В настоящее время продолжается строительство четырехзвездочных и трёхзвёздочных отелей. В советское время в Нафталан ежегодно приезжали на лечение 70 тысяч человек. Сейчас мы идем к этой цели. На отдых и лечение приезжают уже 30-40 тысяч человек. Развивать Нафталан как международный центр туризма - наша главная задача. Исполнительная власть города должна уделять этой работе большое внимание. Абсолютное большинство граждан, проживающих в Нафталане, работает в обслуживающем секторе", - сказал глава государства.

По его словом, это доверие, оказываемое вам, действительно является большим авансом для вас.

"Потому что в нынешних условиях требовательность к кадрам растет. Перед кадрами ставятся очень серьезные задачи, особенно в связи с нарушениями. Взяточничество и коррупция должны быть на нулевом уровне. Вы не должны обижать инвесторов, а наоборот, оказывать им помощь, привлекать их, чтобы граждане были довольны вашей работой. Если граждане будут довольны, есть пословица "народ все видит", - и я буду доволен, и дам высокую оценку вашей деятельности. Если же вы не оправдаете моего доверия, тогда вас ждет очень серьезное наказание. Уверен, что вы осознаете эту ответственность и, соответствуя требованиями современного периода, будете вносить вклад в развитие руководимых вами города Нафталан и Гаджигабульского района", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.