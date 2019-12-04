Кадровые реформы будут продолжены.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Рустама Халилова в связи с назначением главой Исполнительной власти Гаджигабульского района и Вугара Новрузова в связи с назначением главой Исполнительной власти города Нафталан.

По его словам, реформы, проводимые в последнее время, уже дают результаты.

"В обществе сформировалось очень позитивное мнение о реформах и есть ожидания. Поэтому перед всеми новоназначенными кадрами ставятся конкретные задачи, и эти кадры должны их выполнять. Государственные чиновники не должны смотреть на должность как на источник дохода. Государственные чиновники должны служить народу. В этом их основная миссия, и вы тоже должны так работать", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, Рустам Халилов долгие годы осуществляет деятельность как депутат Милли Меджлиса.

"За предыдущий период накопил большой опыт. Уверен, что он применит этот опыт в Гаджигабульском районе и внесет вклад в развитие района. Вугар Новрузов - молодой кадр, некоторое время работал в Администрации Президента, а сейчас работает заместителем главы исполнительной власти в Хазарском районе. То есть, сегодняшнее назначение также является подтверждением моих слов: опыт и новаторство молодежи. Вот этот синтез должен быть и укрепляться и в обществе, и во властной команде, и во всех управленческих структурах. Знания, подготовка опытных кадров, в то же время новаторство, динамизм, стремление к новизне молодежи - единство этих принципов и впредь будет обусловливать наше успешное развитие", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что ваша основная обязанность должна заключаться в том, чтобы было обеспечено экономическое развитие в руководимых вами городе и районе, нашли решение проблемы безработицы.

"Вы должны постоянно контактировать с гражданами. В первую очередь должны очень глубоко проанализировать все существующие проблемы, и необходимо составить план по их решению. Естественно, решение части проблем входит в полномочия центральных органов исполнительной власти. В таком случае вы должны поднимать вопрос перед центральными органами исполнительной власти, а также информировать Администрацию Президента. Те вопросы, которые зависят от вашей деятельности, должны решаться вами, и вы должны всегда выслушивать вопросы, беспокоящие наших граждан. Поэтому ваши контакты с гражданами должны носить не формальный, а деловой характер, и это должно быть приоритетным вопросом в вашем рабочем графике", - отметил Президент Азербайджана.

По его словам, проблемы, связанные с безработицей, находят решение во всем Азербайджане, и международные структуры отмечают наши успехи в этой сфере.

"Но я неоднократно говорил о том, что в отличие от некоторых соседних стран наше население увеличивается. Азербайджан - единственная страна на Южном Кавказе, где увеличивается население, и после советского периода - в годы независимости увеличилось примерно на 30 процентов, с 7 миллионов достиг 10 миллионов. Конечно, все это требует создания новых рабочих мест. Для создания рабочих мест должны быть реализованы инвестиционные проекты. Поэтому главы исполнительной власти должны наладить тесные контакты как с местными, так и с зарубежными бизнес-кругами, привлекать инвестиции в города и районы, чтобы росло местное производство и безработица всегда была на низком уровне", - подчеркнул глава государства.