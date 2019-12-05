Члены правительства Молдовы сегодня одобрили проекты резолюций, представленные Генеральным секретарем Министерства иностранных дел Евгением Ревенко, которые предусматривают отзыв нескольких послов, передает Day.Az со ссылкой на newsmd.md.

Так, посол Республики Молдова в Азербайджане Георге Леука, посол Португалии Думитру Соколан и посол Эстонии Инга Ионезе вернутся в Кишинев.

Георгий Леука и Думитру Соколан возвращаются в Кишинев для выполнения функций государственных секретарей.

Георгий Леука возглавлял дипмиссию Молдовы в Азербайджане с февраля 2016 года.