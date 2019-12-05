https://news.day.az/politics/1182403.html Молдова отзывает посла в Азербайджане
Молдова отзывает посла в Азербайджане
Члены правительства Молдовы сегодня одобрили проекты резолюций, представленные Генеральным секретарем Министерства иностранных дел Евгением Ревенко, которые предусматривают отзыв нескольких послов, передает Day.Az со ссылкой на newsmd.md.
Так, посол Республики Молдова в Азербайджане Георге Леука, посол Португалии Думитру Соколан и посол Эстонии Инга Ионезе вернутся в Кишинев.
Георгий Леука и Думитру Соколан возвращаются в Кишинев для выполнения функций государственных секретарей.
Георгий Леука возглавлял дипмиссию Молдовы в Азербайджане с февраля 2016 года.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре