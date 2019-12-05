Президент Ильхам Алиев выделил более 11 млн манатов на ремонт дорог в Хазарском районе Баку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Хазарского района города Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, с целью продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Хазарского района города Баку из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе государственных капиталовложений расходной части госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 11,8 миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре