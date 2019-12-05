Распоряжение Президента Ильхама Алиева о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана является продуманным шагом и показателем дальновидной государственной политики. Об этом заявил Trend известный турецкий эксперт, профессор Тогрул Исмаил.

"Благодаря взвешенным шагам, которые предпринимаются в Азербайджане на уровне правительства, страна стала ведущим государством в регионе Южного Кавказа, а также заявила о себе на международной арене. Помимо коренных реформ в сферах экономики, производства, образования, были проведены серьезные структурные, кадровые изменения, отвечающие требованиям сегодняшнего дня. Как результат этой государственной политики, нынешний Азербайджан, по праву, считается ведущей страной в регионе Южного Кавказа и пользуется в мире высоким авторитетом. Страна повысила свой рейтинг в системе международных отношений, благодаря грамотной и взвешенной государственной политике, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева, который дал старт масштабному процессу реформ", - заявил Тогрул Исмаил.

По мнению турецкого профессора, структурные и кадровые изменения, проведенные в этом году, также были частью важных реформ.

"Решение о роспуске парламента является закономерным шагом, так как Азербайджан нуждается в реформировании политики самого парламента, как законодательного органа страны. Поэтому распоряжение главы государства о роспуске парламента является революционным решением, в свете задач и целей, стоящих перед азербайджанской государственностью", - сказал Тогрул Исмаил.

В свою очередь, известный азербайджанский эксперт, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов в комментарии Trend, также высказался в поддержку распоряжения главы государства.

Политолог отметил, что распоряжение Президента Ильхама Алиева о роспуске парламента полностью отвечает духу реформ, проводимых в стране, а также является объективным и грамотным решением.

"Несомненно, есть серьезная необходимость в проведении масштабных реформ в законодательной сфере, поскольку от эффективной работы парламента зависит решение важных вопросов, принятие необходимых законодательных актов. Есть большая потребность в новых молодых кадрах, способных оперативно реагировать на происходящие процессы во всех сферах жизни. Азербайджан сегодня играет важную роль в мировой политике, в системе международных отношений, благодаря своей грамотной и взвешенной политике, которая проводится под руководством Президента Ильхама Алиева. Полагаю, что распоряжение главы государства о роспуске парламента найдет положительный отклик и поддержку со стороны азербайджанской общественности, поскольку это решение нацелено на развитие страны, и ее светлое будущее", - сказал азербайджанский политолог.