В текущем году Президент Ильхам Алиев уже не в первый раз посещает Шамахы. Это еще раз доказывает, что сам глава государства лично следит за процессами, идущими в регионах и социальная ситуация там является важным приоритетом для руководства страны.

Об этом сказал в беседе с Day.Az глава Бакинского клуба политологов Заур Мамедов, комментируя поездку Президента Азербайджана в Шамахы.

По словам политолога, Президент посетил шамахинцев, пострадавших во время землетрясения, ознакомился с условиями их проживания во вновь отстроенных государством домах. Кроме того, глава государства и Первый вице-президент Мехрибан Алиева участвовали в акции по посадке деревьев. Это еще раз доказывает, что структурные и социально-экономические реформы - все это рассчитывается на укрепление взаимоотношений между обществом и государством, подчеркнул наш собеседник.

"Не случайно одним из главных факторов любой политической власти является эффективная работа именно среди граждан. Как говорили знаменитые политики, если регионы не замечают преобразований и реформ в столице, значит, эти реформы не эффективны. Идущие же в Азербайджане процессы показывают, что реформы в регионах ощущаются даже сильнее, чем в Баку. Думаю, в ходе назначенных на 9 февраля парламентских выборов из регионов будет очень много выдвиженцев. И было бы целесообразно, если бы кандидатами от регионов были люди, долгое время там проживавшие и знающие их потребности. Им лучше знать, что нужно людям на местах. Не случайно в некоторых странах есть законы, согласно которым кандидат должен определенное количество лет проживать в том регионе, откуда баллотируется", - сказал Заур Мамедов.

Лейла Таривердиева