https://news.day.az/politics/1183006.html Заместитель гендиректора АМИ Trend в прямом эфире REAL TV о мероприятии по посадке деревьев - ВИДЕО
Заместитель гендиректора АМИ Trend в прямом эфире REAL TV о мероприятии по посадке деревьев - ВИДЕО
Сегодня сотрудники Trend.az, Day.az, Milli.az и Azernews.az приняли участие в акции по посадке деревьев в поселке Мушфигабад Гарадагского района, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Акция проводилась в рамках выдвинутой Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой инициативы по посадке в Азербайджане в один день 650 000 деревьев в честь 650-летия Насими.
Заместитель генерального директора АМИ Trend Арзу Нагиев в прямом эфире REAL TV прокомментировал значимость этого мероприятия.
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