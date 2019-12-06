Сегодня сотрудники Trend.az, Day.az, Milli.az и Azernews.az приняли участие в акции по посадке деревьев в поселке Мушфигабад Гарадагского района, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Акция проводилась в рамках выдвинутой Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой инициативы по посадке в Азербайджане в один день 650 000 деревьев в честь 650-летия Насими.

Заместитель генерального директора АМИ Trend Арзу Нагиев в прямом эфире REAL TV прокомментировал значимость этого мероприятия.