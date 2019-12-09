Радикальная оппозиция намерена бойкотировать парламентские выборы в Азербайджане. Руководители этих организаций, за последние годы деградировавших до состояния кружков по интересам, ничуть не смущаясь, даже выставили свои условия. По их словам, если "власть не выполнит все требования оппозиции", они, то есть радикалы, не примут участия в выборах.

Условия абсурдны и алогичны: 7 пунктов, заявленных председателем ПНФА Али Керимли, смахивают на адресованную властям маразматичную попытку ультиматума, ведь радикалы требуют то, что давно и так реализуется в стране.

Попытка "бойкота" вызывает только жалость - лидеры радикальной оппозиции уподобили себя действующим лицам дешевой оперетты на сцене провинциального дома культуры.

Они до сих пор не поняли, что когда избиратели получают возможность голосовать, они выражают скорее свои надежды, чем страхи. Как в любой нормальной стране, в Азербайджане парламентские выборы - не эмоциональная схоластика, когда мнение властей означает аксиому и выдается за единственный вариант официальной правды, возведенный в ложный абсолют, а демократическое, логическое волеизъявление граждан, уверенных в своем выборе. Речь идет не только о выборе в высший законодательный орган, а о сознательном решении гражданина, строящего конструкцию общего будущего - всех и каждого в отдельности.

Местная, давно и безвозвратно откатившаяся в местечковость оппозиция все еще думает, гадает, анализирует и терзается сомнениями. Многие оппозиционеры уверены, что внеочередные парламентские выборы, назначенные на 9 февраля, - реальный шанс для постаревших в альтернативных окопах людей реабилитироваться в глазах граждан, а точнее, лучшая и, может быть, последняя попытка для воскрешения.

Ведь если только способность голосовать составляет квалификацию гражданина, то участие в выборах обуславливает логичность существования оппозиционного лагеря.

Голосование не определяет хода событий. Голосование решает, кто будет определять ход событий. Нашей радикальной оппозиции, увы, пока что не дано понять столь простую истину.

Оппозиции еще нужно много учиться для того, чтобы получить широкую поддержку граждан.

Главные качества, которые окажутся востребованными в ходе предвыборной кампании - харизма, умение общаться с людьми и профессионализм в обсуждении насущных жизненных проблем. Радикальной оппозиции необходимы механизмы селекции и выдвижения на первый план людей именно с такими качествами, поскольку именно они могут привлечь симпатии людей. Времена, когда на первый план выдвигались просто те, кто давно просиживает штаны в различных оппозиционных организациях, или те, за кем есть сотня-другая "боевых штыков", должны остаться в прошлом.

Но есть ли такие фигуры в рядах оппозиции? Вопрос не праздный. ПНФА, "Мусават" и "Нацсовет" давно скатились в омут грязной, беспредметной и оголтелой кампании очернения реалий, когда в социальных сетях тролли Али Керимли в виртуальных "войнах" бьются насмерть со сторонниками председателя "Мусават" Арифа Гаджилы, а зиц-руководитель "Нацсовета", пикейный "старец всея оппозиции" Джамиль Гасанлы периодически вангует по поводу и без.

Трагикомизм ситуации усугубляет и вопиющая тактическая безграмотность оппозиционных лидеров, до сих пор не сумевших отличить протестный электорат от банальной социальной базы.

Слабость позиций и тотальную никчемность стратегии разглагольствующих в социальных сетях маргинальных лидеров черносотенной радикальной группировки доказал и упорный отказ радикалов от участия в муниципальных выборах.

Муниципальные выборы нужны не для какой-то более масштабной цели, вроде подготовки к выборам в парламент или тем более - как любят кричать и писать горлопаны от оппозиции - "смены режима", нет. Они ценны сами по себе как возможность показать властям, что на выборах, где их ждали, они все-таки напомнили о своем существовании. Ведь локальное сообщество радикалов не может считаться источником адекватной и конструктивной оппозиции. Тут уместно говорить не о росте политических действий, а рассматривать некоторые проблемы местной оппозиции.

Для любой власти есть два источника легитимности - это выборы и власть от Бога, но это легитимность для монархии, для абсолютистских режимов. Наше государство, как демократическая страна, черпает легитимность в выборах.

Демократический политик должен пройти все этапы этого пути, научившись для начала побеждать на выборах и завоевывать расположение соседей, затем шагнуть дальше и т.д.

Но для Али Керимли, Джамиля Гасанлы и подобных им "лидеров" донельзя радикализованной группировки отказ от участия в муниципальных выборах, скорее всего, подразумевал и примитивную попытку "бойкота" выборов в Милли Меджлис.

Хотя один из плюсов нашей нынешней политической ситуации вообще заключается в том, что запрос на политическое представительство со стороны образованного и европеизированного большинства объективен, и его никто не сможет отменить своим "бойкотом".

Как видим, наблюдается желание радикалов реализовать инерционный сценарий "давай оставим все как есть": ПНФА и "Нацсовет" тяготеют к дешевому шоу, забывая об усталости граждан от нынешнего оппозиционного ландшафта.

Но и сценарий "охота к перемене лиц" предполагает реформы в оппозиционных партиях - от замены их лидеров до продвижения новых политических проектов. Сильными сторонами такой схемы стали бы оживление партийного ландшафта, омоложение руководства партий, тестирование модели транзита власти внутри самой оппозиции и дезорганизацию самого лагеря.

Иными словами, несистемная оппозиция боится новых лидеров и серьезного администрирования партийных изменений. Потому и радикалы "топят" за снижение всяческих, даже микроскопических эффектов от возможных реформ политического ландшафта оппозиционного лагеря.

Али Керимли, Джамиль Гасанлы и другие "лидеры" калибром поменьше в своих опусах в социальных сетях, а также в бесчисленных интервью многочисленным YouTube-каналам, управляемым смутными фигурами с анархо-синдикалистскими замашками - а в некоторых случаях индивидами с нецензурной фактурой лица - утверждают, что, мол, "весь народ стоит за ними". То есть, по словам вечных оппозиционеров, выходит, что абсолютное и тотальное большинство потенциальных избирателей в Азербайджане голосовали бы за них сердцем.

Так ли это?

Произведем нехитрую, даже очень простую калькуляцию.

В каждом избирательном округе проживают в среднем 30-32 тысячи избирателей. Если даже 60 процентов из них пойдут на участки и проголосуют, то получается минимум 20 тысяч голосов. И если не 100 процентов, а предположим, половина избирателей поддержат вопли и стенания радикальной оппозиции, то с учетом 29 избирательных округов в Баку получается минимум 580 тысяч. Так и быть, допустим, что аж половина из этих людей апатичны к акциям - тогда вырисовывается картина, где минимум 290 тысяч якобы готовы поддержать крики и вопли радикалов.

Экстраполируя результаты подсчетов в Баку на страну, получаем где-то 1,4 миллиона избирателей.

То есть, А. Керимли, поддерживающие его хорал и другие интересные индивиды в черносотенном лагере твердят, что "минимум 90 процентов граждан готовы идти под лозунгами и флагами оппозиции". Так ведь, господа местные предводители команчей в социальных сетях?!

А теперь зададимся вопросом: готовы ли 1,4 миллиона избирателей в стране безоговорочно поддержать представителей радикальной оппозиции?! Нет, даже в помине нет.

Потому и "бойкот" смешон, жалок и алогичен.

Неучастие радикалов на самом деле никто не заметит, это никак не повлияет на отношение к парламенту, сильно никак не повлияет на отношение к этим выборам, потому что в Азербайджане, увы, нет адекватной, логичной и здоровой оппозиции. В сущности, крики примкнувших к горлопанам-бойкотчикам отдельных "вечных оппозиционеров" и их отсутствие на выборах можно будет характеризовать как "отряд не заметил потери бойца".

Когда как лидеры радикальной оппозиции должны были активно участвовать в парламентских выборах, брать инициативу в свои руки, бороться за мандаты. Другого варианта нет и быть не может.

Я напоминаю позицию Ульянова-Ленина, который был в жесткой оппозиции уж точно, тем не менее, когда партия получила процент на выборах в Государственную Думу, он сказал: великолепная трибуна для агитации, пропаганды и действий, мы ее будем использовать. Совершенно очевидно, что любая оппозиция должна использовать любую возможность для получения мест в парламенте. Великолепнее, чем выборы, способов борьбы с властью нет.

Самое время сейчас для радикальной, немощной и гвалтливой несистемной оппозиции вспомнить завет Солженицына "жить не по лжи". Оппозиции, в первую очередь, надо прекратить нескончаемый поток лжи и действий по указке из-за границы, от выхолащивания самой сути оппозиционности.

Оппозиции надо выстроить дистанцию для того, чтобы оставаться в обществе, если не политическим фигурантом социума, то хотя бы каким-то ориентиром того, как себя следует вести в общественной и политической жизни.

Надо просто не лгать, не получать грязные деньги от "покровителей" и перестать ненавидеть то, что гражданам Азербайджана дорого.

Крики о намерении "бойкотировать" парламентские выборы в своей сути ни что иное, как признание в немощности, бессилии, маразме и слабости. Радикальная оппозиция вот уже 26 лет никак не может добиться поддержки и понимания граждан.

У А.Керимли, Д.Гасанлы и других экспонатов оппозиционной кунсткамеры нет логичной, обоснованной, обдуманной программы действий в случае прихода к власти.

Точнее, такой программы никогда не было.

Их единственная мечта, точнее, неуемное, биологическое желание просто: прийти во власть, именно выполняя все указания зарубежных хозяев и покровителей, как это было в 1992 году.

Случайно, на волне народных протестов, путем уличной бравады и бесконечных крикливых обещаний.

Такая власть обречена на скорый суицид, что доказали в свое время ПНФА и "Мусават", опорочившие само понятие народной власти во время анархического, абсурдного и парадоксального управления страной 26 лет тому назад.

Все просто, неуважаемые "бойкотчики".

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az