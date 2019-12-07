ЦИК Азербайджана утвердила Календарный план внеочередных парламентских выборов.

Решение об этом было принято на сегодняшнем заседании ЦИК, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно Календарному плану, необходимые документы для регистрации кандидатов на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане должны быть представлены в окружные избирательные комиссии в сроки с 21 декабря до 10 января с 10:00 до 18:00.

Предвыборная агитация будет проводиться с 17 января и завершится 8 февраля в 08:00.

Организации, которые намереваются провести exit-poll на парламентских выборах в Азербайджане, должны до 20 января представить в ЦИК документы для аккредитации. До 30 января их регистрация должна быть завершена.

На заседании также были проведены обсуждения по некоторым актам ЦИК нормативного характера.

Отметим, что ЦИК дала старт процессу внеочередных парламентских выборов.

Напомним, что 9 февраля 2020 года в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы.