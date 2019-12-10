В 2020 году регионы Азербайджана ждут новые проекты, новые рабочие места и приток инвестиций.

Об этом сказал Day.Az эксперт по вопросам экономики, руководитель Центра экономического и социального развития Вугар Байрамов, комментируя восстановление после февральского землетрясения города Шамахы.

По словам эксперта, ликвидация последствий шамахинского землетрясения и обеспечение жильем пострадавших говорит о том, что развитие регионов является одним из приоритетных вопросов и находится в центре внимания государства. Причем, сделано это было в рекордно короткий срок - всего за 10 месяцев.

"Визит Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Шамахы, посещение семей, пострадавших от землетрясения, говорит о том, что социальное благополучие граждан находится в центре государственной политики. В этом контексте Шамахы лишь один из примеров заботы государства о гражданах, а таких примеров много. А столь быстрое восстановление города говорит еще и об экономических возможностях Азербайджана", - отметил Байрамов.

В Шамахе и других регионах осуществляются масштабные социальные и инфраструктурные проекты, строятся и проектируются новые магистральные дороги, расширяется использование электронных услуг. Регионы модернизируются, не только столица, но и вся страна охвачена реформами, сказал наш собеседник.

Как свидетельствует и выступление Президента на совещании в Шамахы, в 2020 году регионы ждет еще более бурное развитие и расширение инвестирования реализующихся там проектов, добавил Вугар Байрамов.

Лейла Таривердиева