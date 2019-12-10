Знаменитый итальянский футбольный арбитр Пьерлуиджи Коллина обратился в соответствующие органы для защиты своей репутации в связи с порочащей его публикацией, появившейся в одном из армянских СМИ. Об этом он заявил в телефонном интервью итальянскому агентству ANSA, передает Day.Az со ссылкой на Спутник-Армения.

Несколько дней назад в армянской прессе распространились слухи о том, что Коллина незаконно усыновил ребенка из Армении. Публикация появилась на фоне заявления Службы национальной безопасности Армении о раскрытии многочисленных незаконных усыновлений детей со стороны граждан Италии.

"Я был ошеломлен, когда прочел об этом. Я очень уважаю тех, кто принимает решение законно усыновить ребенка или детей. Но ни я, ни моя жена никогда о подобном не думали. Трудно представить, что мое имя могли связать с чем-то подобным. Я обратился в соответствующие органы для защиты своей репутации", - заявил он.

Ранее министерство юстиции Армении официально опровергло эти слухи, заявив, что распространение подобной дезинформации недопустимо в цивилизованном государстве.

Пьерлуиджи Коллина - один из известнейших футбольных арбитров 1990-х и 2000-х. Несколько матчей, которые он судил, вошли в историю футбола. Среди них - финал Олимпиады-1996 в Атланте, Нигерия - Аргентина, когда олимпийский турнир по футболу впервые выиграла африканская команда, финал Лиги чемпионов-1999, когда "Манчестер Юнайтед" в добавленное судьей время забил сразу два гола и победил, финал чемпионата мира по футболу-2002, где Бразилия победила Германию, а также финал Лиги Европы в 2004 году, где он удалил с поля вратаря марсельского "Олимика", знаменитого Фабьена Бартеза.