https://news.day.az/politics/1184043.html Координатор ООН в Азербайджане: Экстремизм — угроза, не знающая границ
Координатор ООН в Азербайджане: Экстремизм — угроза, не знающая границ
Экстремизм - угроза, не знающая границ. Для его пресечения важны совместные усилия.
Об этом на международной конференции "Борьба с насильственным экстремизмом" сказал резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исагзаи, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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