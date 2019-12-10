Экстремизм - угроза, не знающая границ. Для его пресечения важны совместные усилия.

Об этом на международной конференции "Борьба с насильственным экстремизмом" сказал резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исагзаи, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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