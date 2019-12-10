https://news.day.az/politics/1184063.html Состоялась церемония официальной встречи Короля Иордании Абдаллы ll в Баку - ФОТО
Состоялась церемония официальной встречи Короля Иордании Абдаллы ll в Баку - ФОТО
10 декабря состоялась церемония официальной встречи прибывшего в Азербайджан с официальным визитом Короля Иордании Абдаллы ибн аль-Хусейна ll.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Короля Иордании был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Короля Иордании Абдаллу ll.
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