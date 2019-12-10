10 декабря состоялась церемония официальной встречи прибывшего в Азербайджан с официальным визитом Короля Иордании Абдаллы ибн аль-Хусейна ll. 

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Короля Иордании был выстроен почетный караул. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Короля Иордании Абдаллу ll. 

Новость обновляется