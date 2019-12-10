Чехия экстрадирует племянника Сержа Саргсяна в Армению. Он обвиняется в хранении оружия и наркотиков, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Правоохранительные органы Чехии удовлетворили ходатайство Генпрокуратуры Армении о передаче находящегося в розыске Нарека Саркисяна правоохранительным органам Армении с целью уголовного преследования.

Вопросом экстрадиции занимается Полиция Армении.

Нарек Саргсян, ставший известным как Франклин Гонсалес, является племянником бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Под этим именем он пытался скрыться от армянского правосудия, но был обнаружен в Чехии.

Он обвиняется в хранении оружия, боеприпасов, взрывчатки и наркотиков.