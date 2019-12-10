Президент Азербайджана Иьхам Алиев во вторник направил поздравительное письмо Президенту Кении Ухуру Кениате.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Кения - Днем независимости.

В этот радостный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему народу мира и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.