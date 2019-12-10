https://news.day.az/politics/1184126.html Президент Ильхам Алиев поздравил кенийского коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил кенийского коллегу
Президент Азербайджана Иьхам Алиев во вторник направил поздравительное письмо Президенту Кении Ухуру Кениате.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Кения - Днем независимости.
В этот радостный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему народу мира и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.
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