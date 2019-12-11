https://news.day.az/politics/1184404.html Фарид Шафиев: ЕС приветствует проводимые в Азербайджане реформы
Фарид Шафиев: ЕС приветствует проводимые в Азербайджане реформы
ЕС приветствует реформы, проводимые в Азербайджане в последние несколько месяцев.
Об этом глава Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев сказал на пресс-конференции по итогам своего визита в Брюссель, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, реформы, проводимые Президентом Ильхамом Алиевым, высоко оцениваются и приветствуются ЕС.
"В частности, это касается роспуска парламента, кадровых и других реформ. ЕС наблюдает проведение в Азербайджане глубоких реформ и верит в их результаты", - сказал Шафиев.
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