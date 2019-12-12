Минуло 16 лет со дня кончины архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 12 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посетили в Аллее почетного захоронения могилу Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Депутаты Милли Меджлиса, министры, руководители комитетов, компаний и управлений, представители общественности республики также пришли в Аллею почетного захоронения.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле великого лидера.

Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Глава нашего государства Ильхам Алиев и члены семьи возложили цветы и к могиле спутницы жизни великого лидера, выдающегося офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой.

Была почтена память и известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, к их могилам возложены цветы.

В церемонии посещения могилы Общенационального лидера Гейдара Алиева приняли участие премьер-министр Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Самир Нуриев и другие официальные лица.

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