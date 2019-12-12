Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) передала Центральной избирательной комиссии (ЦИК) список имен 126 уполномоченных представителей и одного представителя по финансовым вопросам в преддверии внеочередных парламентских выборов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель исполнительного секретаря ПЕА, депутат Сиявуш Новрузов.

"ЦИК уже утвердил его. Ведется работа по выдвижению кандидатур. По ее завершении мы выдвинем кандидатов по каждому округу и представим их список ЦИК", - сказал Новрузов.

Он добавил, что ПЕА имеет достаточный потенциал и опыт участия в выборах.

"По каждому избирательному округу уже определены 10 человек для сбора подписей", - сказал Новрузов.

Напомним, что 9 февраля 2020 года в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы.