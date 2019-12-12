СССР развалили специально и для этих целей Горбачев нагнетал ситуацию в Нагорном Карабахе.

Как передает Day.Az, об этом в эфире телеканала "Россия-1", на передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым", в рамках которой прошли дискуссии на тему "28 лет без Советского Союза, как готовился развал СССР", рассказал бывший вице-спикер Верховного Совета РСФСР Сергей Бабурин, обвиняя во всем Михаила Горбачева.

Бабурин сказал, что в Москве, под кураторством руководителей ЦК КПСС, начали создавать все сепаратистские движения и народные фронты. Они стали насаждать, укреплять и говорить "расшатывайте", призывали армян забрать Нагорный Карабах у Азербайджана.

"Из политбюро ЦК ехали в Ереван и говорили: "Немедленно принимайте решение и забирайте у Азербайджана Карабах!". СССР начали разваливать изнутри еще с 1986 года... ", - заявил Бабурин в прямом эфире телеканала.