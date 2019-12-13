https://news.day.az/politics/1185062.html Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию первого танкера, построенного на Бакинском судостроительном заводе - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию первого танкера, построенного на Бакинском судостроительном заводе - ФОТО
13 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию первого танкера "Laçın", построенного на Бакинском судостроительном заводе по заказу ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре