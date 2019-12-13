13 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию первого танкера "Laçın", построенного на Бакинском судостроительном заводе по заказу ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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