Гражданин Азербайджана 1980 года рождения Исаев Эльвин Ильтихам оглу за нарушения требований миграционного законодательства Украины и на основании свидетельства о возвращении депортирован в Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на Управление по связям с общественностью Государственной миграционной службы (ГМС).

Согласно информации, обращение Исаева в ГМС для обеспечения потребностей в связи с его нынешним положением было удовлетворено, он прошел добровольное медицинское обследование, ему было предоставлено временное убежище.

Однако, в связи с мерой пресечения - заключение под стражу, определенной решением Насиминского районного суда от 22 августа 2019 года в связи с уголовным делом, следствие по которому ведется в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджана, Исаев 14 декабря был помещен в следственный изолятор №1 Пенитенциарной службы.