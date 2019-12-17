В Азербайджане продолжаются реформы. Охватывают они практически все сферы жизни нашей страны. Положительные результаты предпринимаемых Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой шагов видны повсеместно. Экономика, культура, социальная и гуманитарная сферы, внутренняя и внешняя политика, развитие технологий, внедрение инноваций. Перечислять можно долго.

Глава государства неоднократно подчеркивал, что в центре политики Азербайджана стоит человек и развитие человеческого капитала. Эти слова подкреплены практическими шагами, и показатели государственного бюджета на будущий год тому свидетельство.

Не ошибемся, если скажем, что состояние здравоохранения - это вопрос, который волнует каждого. Все мировые проблемы уходят на задний план, когда возникают проблемы со здоровьем. Физическое здоровье нации зависит от того, насколько в стране развита система здравоохранения и какое место уделяет ей в своих планах руководство страны. Судя по нижеприведенным цифрам, в Азербайджане этот вопрос поставлен во главу угла.

В государственном бюджете Азербайджана на 2020 год на нужды здравоохранения выделено 1 369,0 млн. манатов. Согласно принятому на днях проекту госбюджета, по сравнению с 2019 годом расходы на здравоохранение увеличатся на 326,5 млн. манатов или на 31,3 процента. Доля расходов на здравоохранение в расходах госбюджета на 2020 год составит 5,1 процента, что на 1,0 процентный пункт больше, чем в 2019 году.

Как отмечают аналитики, в целом бюджет 2020 года - социально ориентированный. Доля социальной сферы составляет 38,6 процента от общего показателя бюджетных расходов. Это позволяет говорить о том, что госбюджет 2020 года является самым социально ориентированным за все годы независимости.

Наибольшие расходы выделены на сферу здравоохранения. Кроме того, в будущем году в связи с вводом обязательного медицинского страхования, в бюджет ожидается вливание 500 млн. манатов, которые тоже будут направлены на развитие медицинской отрасли в Азербайджане.

В настоящее время в сфере здравоохранения, как и во всех сферах республики продолжаются реформы, проводимые в рамках госпрограмм, предусматривающих развитие материально-технической базы медицинских учреждений и повышение качества предоставляемых населению услуг. В рамках тех же программ открываются новые медучреждения, капитально ремонтируются и переоснащаются существующие.

Министерство здравоохранения разработало новую Государственную программу на 2018-2022 годы, и она уже представлена в Кабинет министров.

За последние годы новые и капитально отремонтированные больницы открылись в различных регионах Азербайджана, в том числе в Нахчыванской Автономной Республике, Сабирабадском, Нефтчалинском, Масаллинском, Газахском, Шамкирском, Геранбойском, Физулинском, Губинском районах, Гобустане, Нафталане.

В январе этого года в поселке Гобустан Гарадагского района Баку состоялось открытие новой объединенной городской больницы №17. В церемонии приняли участие Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева. На территории четырехэтажной объединенной городской больницы на 60 коек построены станция скорой помощи и другие здания, создана необходимая инфраструктура. Само здание было построено в 1955 году, а в 2011 году было принято решение выделить средства на ее реконструкцию.

В мае глава государства и Первая леди приняли участие в открытии Гобустанской районной центральной больницы. Здание было введено в эксплуатацию в 1965 году в качестве поселковой больницы. Теперь это современное медучреждение, оснащенное на самом высоком уровне.

Новые медучреждения открывались в республике и в 2018 году. Так, в октябре Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Губинской районной центральной больницы. Это современное медицинское учреждение, отвечающее самым высоким стандартам и оснащенное передовым оборудованием.

В июне 2018-го Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Нафталанской городской центральной больницы, построенной по его инициативе.

На церемонии глава государства отметил, что за последние 15 лет создано, заново отстроено или капитально отремонтировано более 600 медицинских учреждений. Государственной инвестиционной программой предусмотрено открытие современных медучреждений во всех городах страны.

В целом, в последние годы было осуществлено немало мероприятий для улучшения здоровья населения Азербайджана.

С 2014 года реализуется Государственная программа по охране здоровья матери и ребенка. В рамках перехода к обязательному медицинскому страхованию, осуществляется проект "СМС-осведомленность о здоровье матери и ребенка". В будущем году ожидается разработка мобильного приложения по данному проекту.

Кроме того, государством осуществляются программы по обследованию населения.

Отличные результаты достигнуты за последние годы в борьбе с талассемией. В октябре прошлого года в Республиканском центре талассемии (РЦТ) впервые на постсоветском пространстве больному с серповидно-клеточной анемией была проведена процедура эритроцитного обмена. Следует отметить, что Республиканский центр талассемии является инновационным научным центром регионального значения. Он открылся по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в 2009 году в рамках проекта "Во имя жизни без талассемии". Данная программа стала переломным моментом в борьбе с этим заболеванием в Азербайджане - за последние 10 лет смертность от талассемии уменьшилась по республике в 5 раз.

На сегодня Республиканский центр талассемии Азербайджана - это не только лечебное учреждение, но и крупный научный центр.

Значительный прогресс достигнут на сегодня в Азербайджане и в лечении злокачественных опухолей. Материально-техническая база онкологических медицинских учреждений постоянно совершенствуется, специалисты обучаются работе с новыми технологиями. Экзамены и лечение в Национальном онкологическом центре проводятся по самым современным протоколам, принятым в Европе и США.

Очень важно сказать и о том, что в республике на самом высоком уровне решаются проблемы больных, страдающих почечной недостаточностью. На сегодня больные могут пройти сеанс гемодиализа и медикаментозного лечения в 43 центрах, созданных в городах и районах страны.

Далее, несколько сот человек участвуют в Государственной программе лечения, профилактики и борьбы с рассеянным склерозом. На данный момент успешно реализуется также План действий по реализации Программы лечения от наркотической зависимости. Продолжается активная борьба с туберкулезом. В результате процент смертности от этого заболевания снизился до минимума.

Нескольким десяткам детей с проблемами со слухом была успешно за счет государства произведена кохлеарная имплантация.

Отметим, что все указанные манипуляции достаточно дорогостоящие, и то, что государство взяло на себя все затраты, еще раз свидетельствует о том, что руководство страны, лично Президент Ильхам Алиев держит в центре внимания вопрос здоровья и благополучия населения. В целях повышения уровня национального здравоохранения до уровня международных стандартов были утверждены девять государственных программ! Реализовывались и реализуются они под контролем главы государства. Огромную роль в модернизации и развитии сферы играет Фонд Гейдара Алиева и его президент Мехрибан Алиева.

Как результат - азербайджанские граждане стали реже выезжать на лечение за рубеж и все больше доверяют местным специалистам.

В стране функционируют 750 больниц и 1670 поликлиник.

Как бы там ни было, пожелаем гражданам нашей страны не болеть. Но если что, они должны знать, что об их здоровье есть кому позаботиться.

Лейла Таривердиева