Президент Ильхам Алиев выделил средства на капитальный ремонт автомобильных дорог в Хырдалане
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с капитальным ремонтом автомобильных дорог в городе Хырдалан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, в целях капитального ремонта улиц Низами, Гаджи Зейналабдина Тагиева, Саттара Бахлулзаде и Галубийя общей протяженностью 5,4 километра в городе Хырдалан, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год Резервного фонда Президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются три миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения.
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