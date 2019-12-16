Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с капитальным ремонтом автомобильных дорог в городе Хырдалан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, в целях капитального ремонта улиц Низами, Гаджи Зейналабдина Тагиева, Саттара Бахлулзаде и Галубийя общей протяженностью 5,4 километра в городе Хырдалан, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год Резервного фонда Президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения.