Под занавес 2019 года авторитетный американских журнал U.S.News опубликовал рейтинг самых могущественных стран мира. В список включены 80 стран, среди которых нашлось место и Азербайджану. Наша страна заняла 45-ю строчку рейтинга, тем самым, можно сказать, войдя в топ-50 самых сильных стран мира.

По мнению экспертов американского издания, "наиболее могущественные страны мира постоянно доминируют в новостных заголовках, имеют большое влияние на политической арене и играют ключевую роль в формировании глобальных экономических моделей".

Азербайджан занял достойное место на международной авансцене и системе международных отношений. Он признан важным игроком, страной, которая играет значительную роль как в регионе, так и в международных экономических отношениях.

Об этом сказал Day.Az известный азербайджанский политолог, профессор Западно-каспийского университета Фикрет Садыхов, комментируя рейтинг U.S.News.

О высоком рейтинге и высоких показателях Азербайджана говорилось и на Давосском форуме, где достаточно объективно оценивался индекс экономических возможностей нашей страны, отметил наш собеседник.

"При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как данные о ВВП, численности населения, а также показатель ВВП на душу населения. U.S.News - это авторитетный американский журнал. Выводы, которые делают его эксперты, делаются на основе реальных показателей и объективно. На них не влияют желания того или иного государства выглядеть лучше, чем оно есть на самом деле", - сказал Садыхов.

Политолог подчеркнул, что место в рейтинге Азербайджану отведено совершенно объективно. Показатели по Азербайджану свидетельствуют об устойчивом экономическом росте. А о том, что Азербайджан заслужил свое высокое место в рейтинге, говорят проводимые в нашей стране реформы.

"Само собой, эти успехи не могли остаться незамеченными", - заключил Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева