Рейтинг самых могущественных стран мира, в котором Азербайджану отведено 45 место из 80-ти, подготовлен одним из ведущих изданий США. Рейтинги U.S.News пользуются авторитетом и доверием во всем мире. В подготовке отчета принимали участие специалисты Уортонской школы бизнеса Пенсильванского университета, являющейся авторитетнейшей в мире в этой сфере.

Об этом сказал Day.Az эксперт по вопросам экономики, руководитель Центра экономического и социального развития Вугар Байрамов.

"Необходимо подчеркнуть, что на место Азербайджана в рейтинге оказал авторитет и влиятельность лидера страны, Президента Ильхама Алиева. Азербайджан по всем индикаторам получил высокие оценки. Это не только признание успехов Азербайджана, но и обеспечение притока инвестиций в ненефтяной сектор страны", - сказал Вугар Байрамов.

При работе над рейтингом, отметил он, проводились обсуждения с 20 тысячами людьми из разных стран. Показатели рассматривались по 5 индикаторам. Тот факт, что Азербайджан занял 45-е место, обойдя многие развитые страны, говорит о том, что наша страна на сегодня превратилась в одну из важнейших сил региона. В данном случае речь идет, в первую очередь, не о военной, а об экономической силе страны, подчеркнул Байрамов.

По словам азербайджанского эксперта, первый индикатор - это лидер страны и его авторитет в регионе, способность влиять на региональные процессы. Далее идет экономическая сила, за ней следует индикатор политического влияния. Четвертый индикатор определяет состояние международных отношений страны, пятый - ее военную силу.

В экономическом индикаторе учитывается объем ВВП на душу населения, реализация проектов регионального характера. Азербайджан объективно является сильнейшим государством в регионе с точки зрения экономики, в также реформатором.

Лейла Таривердиева