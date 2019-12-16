Последние события в российско-армянских отношениях демонстрируют кризис культурной идентичности в расходящихся трактовках общего исторического прошлого. В центре внимания оказалась личность Гарегина Тер-Арутюняна (1886−1955), более известного под партийным и литературным псевдонимом Нжде, передает Day.Az со ссылкой на eadaily.com. Прежде чем перейти к конкретике в отношении сотрудничества армянских националистов с гитлеровской Германией, следует сделать несколько важных предварительных замечаний.

Первое. Ведущая армянская националистическая партия "Дашнакцутюн" и другие менее значительные армянские политические партии и организации действовали в условиях диаспоры. Принимающие армянскую диаспору страны в мировой войне разделились на две враждебные коалиции - это т. н. союзники - США и Великобритания, и Германия с ее сателлитами. Очевидно, что германские власти с их последовательной и беспощадной стратегией не потерпели бы на своей и контролируемой территориях даже нейтральной деятельности политических и культурных организаций "трансграничной армянской нации", кроме как сотрудничества с ними или постоянного информационного контакта. Альтернативой коллаборации с нацистами для армянских политических активистов стал бы концлагерь для обеспечения безопасности Рейха.

Причина здесь простая - гитлеровцы с полным основанием могли бы заподозрить армянский национальный актив в сотрудничестве со своими коллегами по партии из США и Британской империи в интересах союзников. Т. е. принцип был достаточно жесткий: с нами или против нас. Но подобное обстоятельство вовсе не должно служить оправданием сотрудничеству армянских националистов с нацистами.

В ситуации сотрудничества с нацистами диаспора потенциально создавала самые широкие возможности для зарубежной шпионской деятельности против союзников и СССР германских спецслужб. В противном случае армянская диаспора, наоборот, предоставляла бы свой потенциал для деятельности спецслужб союзников против рейха. Здесь следует отметить, что "Дашнакцутюн" в ситуации Второй мировой войны не стала "класть яйца в одну корзину". Ее руководящие бюро в Германии, странах-сателлитах или в странах немецкой оккупации стали активно сотрудничать с нацистами - особенно в ситуации войны против СССР. Ведь идеология "Дашнакцутюн" одним из компонентов содержала требование об освобождении Армянской ССР от советского ига.

И наоборот, бюро "Дашнакцутюн" в странах, контролируемых антигитлеровской коалицией, сотрудничало с англо-американскими союзниками и публично осуждало своих сопартийцев из германской зоны за их коллаборацию с нацистами. Партия и диаспора как бы раскололись в условиях мировой войны.

В частности, верхушка дашнакцаканов в Европе, сотрудничавших с нацистами, публично осудила бюро своей партии в Каире за сотрудничество с союзниками. Также они "разъясняли" свою позицию с целью привлечь на свою сторону ключевое парижское бюро "Дашнакцутюн" во Франции. На практике сотрудничавшие с нацистами дашнакцаканы вели двойную игру. Они заранее допускали возможность, что в случае победы союзников над Германией те "смогут заставить СССР изменить свой государственный строй".

В плане сотрудничества с гитлеровцами политику местных бюро "Дашнакцутюн" определяли местные авторитетные лидеры. В этом деле первенствовал генерал Дро (Драстамат Канаян, 1883−1956) - дашнакский партийный военный и экс-министр независимой Республики Армении. На 1940 год Дро был членом бюро "Дашнакцутюн", проживал в Румынии и управлял местной организацией.

Гарегин Нжде, представлявший в сотрудничестве с немцами свою собственную небольшую политическую группу из Болгарии - "Цегакронуцюн", исключенную из состава "Дашнакцутюн", был отодвинут на периферию коллаборации с нацистами дашнакцаканами. Дашнакская партия была намного более влиятельной в армянской диаспоре. Поэтому она в части своих европейских организаций стала ключевой в сотрудничестве с нацистами.

Во время войны группа Нжде "Цегакронуцюн" определялась "национал-социалистической". Нжде сотрудничал с нацистами, но главным в коллаборации с ними был все-таки не он, а генерал Дро. В свое время в 1914 году Дро командовал 2-й армянской добровольческой дружиной, а Нжде был у него заместителем. Т. е. Дро и Нжде хорошо знали друг друга. Но из-за политического соперничества в руководстве дашнакцаканов Нжде занял более чем критическую позицию в отношение Дро и общей линии партии. Еще в 1920 году политические и личные отношения между Дро и Нжде были испорчены до состояния взаимной ненависти.

Немецкие специальные службы вступили в контакт с лидерами армянских политических организаций в диаспоре весной 1940 года, когда в перспективе в планах у гитлеровцев наметилась война против СССР. Нжде был первым в ряду среди них. Потом к сотрудничеству с нацистами пришла и часть руководства "Дашнакцутюн" во главе с генералом Дро. Партия "Дашнакцутюн" одним из условий своего сотрудничества с нацистами потребовала для себя исключительного общения с Берлином от имени всей армянской диаспоры. Позднее в созданном при "Восточном министерстве" Альфреда Розенберга Армянском комитете соотношение между Дро и Нжде в коллаборации определялось как три места у дашнакцаканов и два у "национал-социалистов" из "Цегакронуцюна" Нжде.

Одним из предъявляемых аргументов в пользу сотрудничества армянских националистов с нацистами в контролируемой Германией зоне была первоначально неоднозначная ситуация с армянской диаспорой в принимающих странах Европы, преобразуемых под "Новый порядок" Третьего рейха. Со времен Средневековья в странах "Христианского мира" существовало известное предубеждение против торговой и ростовщической активности представителей армянской диаспоры. Подобное предубеждение, проецируемое в Берлин из принимающих стран - из той же Болгарии или Румынии, могло побудить нацистов квалифицировать армян в качестве "враждебной расы" со всеми вытекающими из этого для них последствиями. И в Румынии, и в Болгарии у местных элит "балканского пошиба" существовал известный соблазн - под расистские программы нацистской Германии захватить собственность армян в своих странах.

Лидеры армянских националистов обуславливали свою коллаборацию с нацистами необходимостью спасения армянской диаспоры. Это стало у них своего рода ключевым оправданием армянской коллаборации. Поэтому, когда лидеры армянских националистов (тот же Нжде) приехали в Берлин с просьбой признать армян "арийцами", нацисты потребовали от них доказательства делами своей принадлежности к арийской расе. Так, через армянских предпринимателей в Румынии нацисты реализовывали захваченные у евреев драгоценности. Армянские "эксперты" участвовали услугами для СД в выявлении евреев, выдававших себя за армян перед лицом германской службы безопасности. Собственно, сам Нжде ставил себе в заслугу то, что именно он разъяснил немецким нацистам, что армяне - это "арийцы".

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В 1941 году после начала войны с СССР именно Дро как член загранбюро провел в Бухаресте в сокращенном составе конгресс "Дашнакцутюн", на котором было принято решение о сотрудничестве дашнакских организаций с немцами. На этом конгрессе Дро предложил программу действий дашнакских организаций в пользу Германии. В частности, был поставлен вопрос о порядке вербовки армянских сил в диаспоре против Советского Союза. На этом конгрессе была избрана политическая комиссия в составе пяти человек. В функции этого органа входили переговоры с немецким нацистским руководством и установление связи с фашистской Италией и центральным комитетом партии "Дашнакцутюн" в Париже в оккупированной Франции. Эта комиссия стала руководить вербовкой сил, необходимых для немецкого военного командования и разведки. Комиссия также занималась сбором денежных средств у армянских богачей в Румынии на нужды антисоветской деятельности.

В сентябре 1941 года дашнакцаканы провели переговоры с главой РСХА Гейдрихом и с рейхсминистром "Восточных территорий" Розенбергом о сотрудничестве. Спустя год в декабре 1942 года в составе "Восточного министерства" при активном участии генерала Дро был создан Армянский национальный комитет. В январе 1943 года в состав этого комитета вошел Гарегин Нжде. В финале Рейха весной 1945 года Армянский национальный комитет был объявлен нацистами как основа правительства будущей "независимой" Армении. Армянские коллаборационисты исходили из условия создания формально независимой Армении под своим управлением, но под протекторатом "Великой Германии".

В ноябре 1941 года Гитлер как верховный главнокомандующий отдал приказ о формировании четырех национальных "восточных легионов" - Туркестанского, Грузинского. Армянского и Кавказско-магометанского. 15 апреля 1942 года фюрер разрешил использовать кавказские подразделения в качестве "равноправных союзников" в боях на Восточном фронте против Красной Армии и партизан в тылу Вермахта.

На практике "Армянский легион" - это не конкретное воинское подразделение, а общее название для разного рода соединений и частей в составе т. н. "Восточных легионов". Собственно, "Армянский легион" - это тыловой лагерь в Польше, куда собирались будущие "легионеры".

К "Армянскому легиону" следует отнести:

- строевые пехотные батальоны, сформированные в 1942 и 1943 годах (всего девять);

- вспомогательные роты, использовавшиеся на строительстве железных дорогах и прочих занятиях (всего 22);

- разведывательные и диверсионные подразделения, сформированные германской разведкой Абвер;

- части и соединения, организованные в составе войск СС.

Для формирования "Армянского легиона" использовались военнопленные-армяне и армяне диаспоры. В исследовательской литературе утверждается, что общая численность "Армянского легиона" за весь период его существования составила около 18 тыс. человек.

Всего в 1942 году в центре "Армянского легиона" в Польше и в 1943 годах - на Украине было сформировано девять армянских батальонов. Штатная численность батальона составляла 1 тыс. человек. Из них - чуть более 900 армян, остальные - немецкие командиры. Командирами в батальонах были немецкие офицеры. Но на командные должности от командира роты и ниже назначались армяне из числа военнопленных - бывших командиров Красной Армии и военнослужащих, прошедших специальные месячные офицерские курсы в Германии.

При активном участии дашнакцаканов в лагерях военнопленных проводилась широкая вербовка "добровольцев" в "Армянский легион" - как в строевые и вспомогательные части вермахта, так и в специальные подразделения военной разведки. Номинальным командующим "Армянского легиона" был дашнакский "генерал" Драстамат Канаян (Дро). Он активно участвовал в вербовке будущих легионеров, объезжая лагеря военнопленных. В аналогичных агитационных кампаниях с поездкой по лагерям участвовал и Нжде.

Кроме строевых пехотных батальонов, были созданы еще 22 армянские вспомогательные роты, которые в боях не использовались.

Осенью 1942 года армянские пехотные батальоны участвовали в боях на Кавказе: на Туапсинском направлении и в районе Нальчика и Моздока.

В сентябре 1943 года Гитлер отдал приказ перевести основные части "Восточных легионов" (в том числе, и "Армянского легиона") в страны Западной Европы - в основном во Францию, на будущий Западный фронт. Главная причина передислокации - это ненадежность солдат "легионов" в боях против Красной Армии и партизан. Во Франции три армянских батальона охраняли Атлантический вал. 809-й армянский батальон из их состава был уничтожен союзниками после высадки в Нормандии.

Особенность сотрудничества по Кавказу на "двусторонней основе" армянских националистов с гитлеровцами отразилась на чисто армянском этническом составе пехотных батальонов. Кроме вермахта, армяне были задействованы в СС. Но в составе СС не было чисто армянских по составу подразделений. В составе т. н. Кавказского соединения СС в январе 1945 года планировалось создание отдельной "армянской группы". Но с этим не успели.

Далее о разведывательной и диверсионной деятельности. В октябре 1941 года германская военная разведка Абвер приступила к созданию из кавказцев частей специального назначения, которые должны были содействовать продвижению немецких войск через Кавказ в Закавказье. Здесь немцы руководствовались опытом применения ОУН-батальонов "Нахтигаль" и "Роланд" в составе подразделений "Бранденбург-800". В Абвере решили создать аналог украинского "Нахтигаля" для Кавказа и из кавказцев - батальон особого назначения "Бергманн" ("Горец"). Армяне служили в двух ротах этого многонационального подразделения. Все в "Бергманне" прошли специальную альпийскую подготовку и изучили подрывное дело. Осенью 1942 "Бергманн" стал элитным подразделением в выполнении специальных заданий в боях на Северном Кавказе. Но в финале сражения, в конце 1942 и начале 1943 года, подразделение спецназа было изрядно растрачено в боях как обычная пехота.

Другой разведывательной организацией с участием армянских националистов стала Абвергруппа-114 Южной группы германских войск Восточного фронта. В ее составе действовало специальное разведывательное подразделение из армян под условным названием "Дромедар". Генерал Дро взял на себя задачу формирования кадров боевых и разведывательных групп из армян диаспоры и пленных красноармейцев-армян с целью переброски их на Советский Кавказ, в Иран и Турцию со шпионскими, диверсионными и повстанческими задачами. В Крыму в Симферополе при участии генерала Дро была организована разведывательная школа. В школе в одной смене обучалось до 150 человек кавказцев, преимущественно армян. Обучающиеся сводились в группы по 4 человека, которые подготавливались к заброске для разведывательно-диверсионной работы на Кавказ. При "Дромедаре" были открыты специальные курсы разведчиков-радистов. Наиболее надежных агентов из "Дромедара" отправляли для углубленного обучения в немецкую разведывательную школу "Валли".

После реорганизации Абвера осенью 1944 года Абвергруппа-114 перешла в подчинение Главному управлению имперской безопасности нацистской Германии (РСХА), т. е. СД. "Дромедар" был предназначен для разведывательной и диверсионной деятельности, для развертывания повстанческого движения в советском тылу на Кавказе. Последнюю, самую важную с точки зрения гитлеровцев задачу в Советской Армении осуществить не удалось.

В 1942 году Нжде поставил в "Дромедар" из Болгарии более 30 завербованных им армян. Потом Нжде на следствии оправдывался тем, что он заранее договорился с гитлеровцами о работе своей агентуры против Турции, но потом немцы направили ее против СССР. Действительно, на протяжении 1940−1942 года нацисты разрабатывали планы по военной оккупации Турции, но в конкретных условиях военного кризиса на Восточном фронте они использовали полученную от Нжде и подготовленную в "Дромедаре" агентуру против Советского Союза. В 1944 году другая маленькая группа Нжде работала на политическую разведку СД по Турции, поскольку немцы ожидали вступления этой страны в войну против Германии на стороне союзников.

Подведем итоги. Лидер одной из политических групп, не достигшей уровня партии, Гарегин Нжде участвовал в коллаборации с гитлеровской Германией по следующим направлениям:

- членство в Армянском национальном комитете - организации координации усилий в сотрудничестве с гитлеровской Германией, созданном при ведомстве управления "Восточными территориями" рейхсминистра Розенберга;

- участие в мероприятиях Армянского национального комитета по комплектованию "Армянского легиона" из армян диаспоры и советских военнопленных;

- сотрудничество с немецкой военной разведкой Абвер по комплектованию агентурой армянского разведывательного подразделения "Дромедар" абвергруппы-114 Южной группы войск Восточного фронта на территории Советского Союза.

- сотрудничество в качестве агента в Болгарии с германской политической разведкой по линии VI управления РСХА.

По утверждению историков советских спецслужб, органам Смерш удалось задержать 17 диверсантов из группы завербованных Нжде, не допустив совершения ими диверсионно-террористических актов.

При оценке коллаборации Нжде с гитлеровскими нацистами необходимо подчеркнуть, что его роль в ней была обусловлена малым политическим весом его группы с опорой только на Болгарию. Ведущую роль в армянской коллаборации с нацистами играла партия "Дашнакцутюн" частью своих организаций в армянской диаспоре. В этой связи ведущая роль в сотрудничестве армянских националистов с гитлеровской Германией в войне против СССР по праву принадлежит генералу Дро - Драстамату Канаяну, которому после войны удалось уйти от возмездия. Кстати, генерал Дро также числится в современной Армении "национальным героем".

Что касается Гарегина Нжде, то необходимо знать, что этот деятель армянского национализма с самого начала своей политической деятельности был врагом СССР. При его аресте органами советской военной контрразведки Смерш в 1944 году и при последующем осуждении в 1948 году Нжде квалифицировали, как "непримиримого врага Советского Союза". Очевидно, что в случае с Нжде конструкторы национальной идентичности в современной Армении полагают, что "национальным героем" у них должен быть именно "непримиримый враг" Советского Союза.

