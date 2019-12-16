https://news.day.az/politics/1185996.html Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО
16 декабря Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Украины был выстроен почетный караул.
Президента Украины Владимира Зеленского и его супругу Елену Зеленскую в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
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