16 декабря Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Украины был выстроен почетный караул.

Президента Украины Владимира Зеленского и его супругу Елену Зеленскую в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.