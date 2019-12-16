Нагорный Карабах географически принадлежит Азербайджану. Об этом заявил немецкий депутат от правящей партии ХДС/ХСС Николас Лобель.

В интервью Alumniportal Aserbaidschan он подчеркнул неприемлемость сохранения статус-кво в Нагорном Карабахе. "Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану географически. Это часть Азербайджана. И поэтому мы в Бундестаге выступаем против заявления Никола Пашиняна о том, что Нагорный Карабах - это Армения. Это заявление неверно, что ясно подтверждается и несколькими резолюциями Совбеза ООН", - пояснил депутат, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

"Мы хотим сделать все, чтобы найти мирное решение этого многолетнего конфликта. И все стороны должны быть готовы внести свой вклад в этот процесс. И мы, Германия, готовы внести свой вклад. Но также должно быть ясно - географическое право на Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану", - заявил Лобель.

Говоря об отношениях между Баку и Берлином, депутат сказал, что Азербайджан стремительно меняется, страна динамично развивается и переживает экономический и культурный подъем. "И Германия хочет участвовать в этом развитии. Поэтому я уже дважды посещал Азербайджан, провел множество встреч и смог лично убедиться в том, насколько устойчиво желание развивать страну. У Германии есть ключевая роль в помощи в развитии страны и всего региона, и я вижу, что у Баку есть большая политическая воля и заинтересованность в нашем стратегическом партнерстве", - поведал Николас Лобель.