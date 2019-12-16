Тот факт, что Азербайджан занимает 45-е место среди сильнейших стран мира, имеет реальные основания и вселяет гордость в каждого азербайджанца-патриота.

Об этом в понедельник сказал Trend главный редактор газеты Bakı xəbər, политический эксперт Айдын Гулиев, комментируя рейтинг сильнейших стран мира американского журнала U.S. News & World Report, передает Day.Az.

По его словам, составление этого влиятельного рейтинга профессиональными аналитиками США является фактором, на порядок увеличивающим его значимость.

"Пенсильванские аналитики, руководствовались такими критериями, которые показывают, что достигнутые Азербайджаном результаты крайне закономерны и отражают реальные силовые показатели страны. О критериях, которые были взяты за основу экспертами, можно сказать, что по каждому из них Азербайджан неоднократно удостаивался высоких оценок различных международных рейтинговых организаций, что еще раз подтверждает подлинность заключения пенсильванских аналитиков.

Одним из критериев, которым руководствуются американские эксперты, - это экономическое положение. Передовые достижения Азербайджана по этому критерию были неоднократно подтверждены на самых высоких международных платформах, в частности Давосским экономическим форумом. Одним из неопровержимых фактов является и то, что страна находится в числе наиболее конкурентоспособных государств. Что касается оценки военной мощи, то Азербайджан занимает в этом списке 50-е место. Высокая оценка пенсильванских аналитиков по критерию политического влияния обусловлена рядом отдельных причин. Все в мире видят, каким политическим влиянием в евразийском масштабе обладает Азербайджан, обладающий небольшой территорией, населением, не имеющий прямого выхода к морям. Временное членство в Совбезе ООН, председательство в Движении неприсоединения, Совете тюркоязычных государств, превращение в энергетический, транспортный, транзитный и логистический центр Евразии, а также другие значимые факторы такого рода говорят о сильном политическом влиянии Азербайджана. Вынесение судьбоносных решений НАТО и России в Баку также является показателем политического авторитета Азербайджана. Решающая позиция Президента Ильхама Алиева в урегулировании открытого конфликта между Турцией и Россией в 2016 году также является наглядным проявлением политического влияния страны", - сказал Гулиев.

Он добавил, что достижение Азербайджаном уровня мирового лидерства в ряде вопросов также является реальностью.

"Подтвержденная и неопровержимая роль Азербайджана в межкультурном и межцивилизационном диалоге, вклад, внесенный в энергоснабжение мира, успешное создание фундамента постнефтяной экономики являются достижениями, которые укрепляют позицию Азербайджана среди мировых лидеров. По масштабу участия в деятельности международных организаций Азербайджан обладает показателями, благодаря которым может конкурировать не только с региональными странами, но и с известными странами других материков. В плане сотрудничества в рамках международных организаций Азербайджан признан надежным партнером. Страна является членом многочисленных региональных и глобальных организаций. И везде, где представлен Азербайджан, его влияние растет, он не становится обузой для организаций, как Армения. Азербайджан выступает с многочисленными идеями и инициативами, совершенствующими работу организации, добивается их реализации. Одним словом, Азербайджан достиг всех присущих современной государственности силовых показателей и отображение этого достижения в мировых рейтингах закономерно", - сказал Айдын Гулиев.