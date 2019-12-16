Комитету гражданской авиации Армении придется отчитаться перед экспертами Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), чтобы избежать попадания в "черный список" ЕС, который предполагает запрет на полеты в Европу для всех армянских авиакомпаний.

Об этом сообщила глава комитета Татевик Ревазян, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Проблема связана с авиакомпанией "Тарон-Авиа", в работе которой выявлены серьезные недочеты при подаче заявки на осуществление рейсов в страны Евросоюза, пояснила она. В частности, стало известно, что компания не обеспечивает, среди прочего, должный уровень безопасности полетов, добавила Ревазян.

Комментируя ситуацию в других авиакомпаниях, глава Комитета гражданской авиации отметила, что у зарегистрированной в Армении Atlantis European Airways также были обнаружены проблемы.

По словам Ревазян, IATA дала Комитету гражданской авиации время, чтобы устранить недочеты. В мае армянский рынок авиаперевозок ждут масштабные проверки, другого выхода нет.