Катарско-азербайджанские отношения всегда были и останутся основанными на принципах нравственности и общечеловеческих ценностей, построенных на прочном фундаменте искреннего сотрудничества и уважения друг к другу.

Как сообщает Trend с мероприятия по случаю Национального дня Катара в Баку, об этом заявил посол Катара Файсал Абдулла Аль-Хензаб, передает Day.Az.

По словам Аль-Хензаба, Катар продолжает предпринимать усилия в области международного сотрудничества, включая предоставление иностранной помощи, которая является частью видения Катара на период до 2030 года для достижения Целей устойчивого развития, основанных на его гуманитарной ответственности за оказание помощи другим странам, чтобы не допустить их отставания.

Также посол отметил, что Катар считает инвестиции в человеческий капитал истинным богатством страны и уделяет им приоритетное внимание для подготовки и расширения возможностей и квалификации поколения с помощью инструментов и требований к жизни.

"Катарская экономика сегодня является одной из самых сильных в регионе и одной из самых перспективных на глобальном уровне благодаря диверсификации экономики." - подытожил Аль-Хензаб

Напомним, 16 декабря текущего года в Баку прошел организованный посольством приём по случаю празднования Национального дня Катара.