https://news.day.az/politics/1186026.html В Кабинете Министров состоялось очередное заседание Наблюдательного Совета Государственного нефтяного фонда
В Кабинете Министров состоялось очередное заседание Наблюдательного Совета Государственного нефтяного фонда
16 декабря в Кабинете Министров Азербайджанской Республики состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на заседании были обсуждены вопросы в связи с выполнением поручений, вытекающих из Распоряжения Президента Азербайджанской Республики о новом составе Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда.
Премьер-министр Али Асадов избран председателем Наблюдательного Совета. Были обсуждены проект бюджета Государственного нефтяного фонда на 2020 год и другие вопросы.
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