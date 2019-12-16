16 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил законы "О прожиточном минимуме на 2020 год" и "О критерии нуждаемости на 2020 год".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, прожиточный минимум в Азербайджане на 2020 год установлен на уровне 190 манатов, для трудоспособных граждан - на уровне 201 манат, пенсионеров - 157 манат, детей - 170 манат.

Размер критерия нуждаемости, используемого для определения адресной социальной помощи, утвержден в размере 160 манатов.

Законы вступают в силу с 1 января 2020 года.