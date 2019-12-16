Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, доходы государственного бюджета на 2020 год предусмотрены на уровне 24 134 500,0 тысяч манатов, расходы 26 894 700,0 тысяч манатов (в том числе в том числе централизованные доходы 23,336,950,0 тыс. манатов, местные доходы 797 550,0 тыс. манатов, централизованные расходы 26 044 596,0 тыс. манатов, местные расходы 850 104,0 тыс. манатов).

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