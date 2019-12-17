Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп посетит Баку .

Об этом сказал Trend источник в парламенте Турции, передает Day.Az. По его словам визит Шентоп в Баку состоится в 18-19 декабря этого года.

"Шентоп примет участия на девятом заседании Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных Стран (TÜRKPA)" - сообщил источник.

Было отмечено, что Шентоп в рамках визита в Баку так же проведет встречи с официальными лицами Азербайджана.