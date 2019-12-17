https://news.day.az/politics/1186045.html Спикер парламента Турции посетит Баку
Спикер парламента Турции посетит Баку
Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп посетит Баку .
Об этом сказал Trend источник в парламенте Турции, передает Day.Az. По его словам визит Шентоп в Баку состоится в 18-19 декабря этого года.
"Шентоп примет участия на девятом заседании Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных Стран (TÜRKPA)" - сообщил источник.
Было отмечено, что Шентоп в рамках визита в Баку так же проведет встречи с официальными лицами Азербайджана.
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