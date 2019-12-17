Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику .

Как передает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Украины был выстроен почетный караул.

По прибытию Зеленский опубликовал фото в своем Instagram-аккаунте, написав на украинском "Официальный визит, неофициальное фото", для своих подписчиков.

Отметим, что это первый визит Зеленского в Баку в статусе Президента Украины. До этого он неоднократно посещал Азербайджан и делился фотографиями и впечатлениями.