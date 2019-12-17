https://news.day.az/politics/1186121.html Владимир Зеленский поделился первым снимком из Баку - ФОТО
Владимир Зеленский поделился первым снимком из Баку - ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику .
Как передает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Украины был выстроен почетный караул.
По прибытию Зеленский опубликовал фото в своем Instagram-аккаунте, написав на украинском "Официальный визит, неофициальное фото", для своих подписчиков.
Отметим, что это первый визит Зеленского в Баку в статусе Президента Украины. До этого он неоднократно посещал Азербайджан и делился фотографиями и впечатлениями.
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