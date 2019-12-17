https://news.day.az/politics/1186141.html Состоялась встреча Президентов Азербайджана и Украины в расширенном составе
Состоялась встреча Президентов Азербайджана и Украины в расширенном составе
17 декабря состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Украины Владимира Зеленского в расширенном составе с участием делегаций.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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