https://news.day.az/politics/1186191.html Состоялась церемония подписания азербайджано-украинских документов
Состоялась церемония подписания азербайджано-украинских документов
17 декабря при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Украины Владимира Зеленского состоялась церемония подписания азербайджано-украинских документов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре