17 декабря состоялся рабочий обед находящегося в нашей стране с официальным визитом Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Азербайджана Али Асадова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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