https://news.day.az/politics/1186233.html Cостоялся рабочий обед премьер-министра Азербайджана Али Асадова и Президента Украины Владимира Зеленского
Cостоялся рабочий обед премьер-министра Азербайджана Али Асадова и Президента Украины Владимира Зеленского
17 декабря состоялся рабочий обед находящегося в нашей стране с официальным визитом Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Азербайджана Али Асадова.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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