Отношения Азербайджана и Украины в течение уже многих лет носят характер стратегического партнерства, независимо от того, кто находился у власти в Киеве.

Об этом сказал Day.Az известный азербайджанский политолог, профессор Западно-каспийского университета Фикрет Садыхов, комментируя официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан.

По словам политолога, азербайджано-украинские отношения формируются и развиваются в рамках взаимных политических, экономических, геостратегических интересов. И не случайно, что один из первых официальных визитов новый глава Украины совершил именно в Азербайджан. В Киеве понимают значимость Азербайджана в мире и значимость тех двусторонних отношений, что сформировались за эти годы, считает Садыхов.

Наши страны поддерживают друг друга на международных площадках. Азербайджан неоднократно выступал в поддержку Украины в рамках различных международных организаций, поддерживал ее территориальную целостность, подчеркнул политолог.

"Наши отношения имеют достаточно хорошую перспективу и в рамках проекта ГУАМ. И, конечно же, важно, что сегодня мы сотрудничаем в рамках энергетических проектов. Ведь реализуемый Азербайджаном проект Южного газового коридора, несомненно, отвечает интересам Украины, которой предоставляется возможность получать азербайджанские энергоресурсы, используя формат диверсификации.

"Помимо экономических, между нашими странами установились прекрасные политические контакты на официальном уровне. На переговорах в Баку с новым руководством Украины расставлены все необходимые акценты, и визит Владимира Зеленского внесет вклад в дальнейшее укрепление наших взаимоотношений и взаимопонимания", - резюмировал Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева