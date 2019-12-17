https://news.day.az/politics/1186317.html Президент Украины Владимир Зеленский посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
17 декабря находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Украины Владимир Зеленский, прибыв в Аллею почетного захоронения, почтил память Общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, была также почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу.
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