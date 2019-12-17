17 декабря Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Как передает Day.Az, на своей официальной странице в Instagram Владимир Зеленский опубликовал фото с посещения одного из украинских маркетов в Баку - "Ukrayna Məhsulları". В описании к фото глава государства отметил:

"Наши сыры, йогурты, колбасы и даже соки продают в самом центре Баку. Местный бизнесмен открыл уже одиннадцать магазинов "Ukrayna Məhsulları". Скоро планирует расширяться: помимо дополнительных точек, откроет украинский ресторан".