https://news.day.az/politics/1186345.html Владимир Зеленский посетил украинский магазин в Баку - ФОТО
Владимир Зеленский посетил украинский магазин в Баку - ФОТО
17 декабря Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
Как передает Day.Az, на своей официальной странице в Instagram Владимир Зеленский опубликовал фото с посещения одного из украинских маркетов в Баку - "Ukrayna Məhsulları". В описании к фото глава государства отметил:
"Наши сыры, йогурты, колбасы и даже соки продают в самом центре Баку. Местный бизнесмен открыл уже одиннадцать магазинов "Ukrayna Məhsulları". Скоро планирует расширяться: помимо дополнительных точек, откроет украинский ресторан".
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