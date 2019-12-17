Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Эмиру Государства Катар Шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Государства Катар. Верю, что азербайджано-катарские связи будут постоянно развиваться и расширяться в интересах наших народов. В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Катара - мира и благосостояния", - говорится в поздравлении главы государства.