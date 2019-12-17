https://news.day.az/politics/1186351.html Президент Ильхам Алиев поздравил Эмира Катара
Президент Ильхам Алиев поздравил Эмира Катара
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Эмиру Государства Катар Шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Государства Катар. Верю, что азербайджано-катарские связи будут постоянно развиваться и расширяться в интересах наших народов. В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Катара - мира и благосостояния", - говорится в поздравлении главы государства.
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