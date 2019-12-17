Высокий рейтинг Азербайджана среди стран мира, в первую очередь, является реальным показателем успешной социально-экономической политики и многосторонних реформ в стране.

Об этом во вторник сказал Trend главный редактор газеты SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя высокие показатели Азербайджана в 2019 году в рейтинге сильнейших стран мира журнала U.S. News & World Report, передает Day.Az.

По его словам, высокая оценка, данная Азербайджану таким авторитетным изданием США, в частности лидерские позиции страны в рейтинге, который составлен аналитиками группы BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании с учетом экономической ситуации, военной мощи, политического влияния, лидерского потенциала в мире, а также ряда других факторов, включая членство и участие в международных организациях, вселяет чувство гордости.

"Если учесть, что Азербайджан занял 45-е место среди мировых государств и опередил такие страны как Хорватия, Чехия, Латвия, Румыния, Словакия, Словения, Эстония и Португалия, то очевиден рост авторитета государства из года в год. Естественно, следует подчеркнуть важность того, что это стало возможным благодаря независимой политике Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева. Если сказать точнее, и решительные шаги Президента Ильхама Алиева, обуславливающие успешное осуществление реформ, и стратегия динамического развития в других сферах способствуют соответствию мировой политике всех требований, от глобальных вызовов и до локальных реалий. Именно эти реалии высоко оцениваются ведущими аналитическими центрами мира. Мы надеемся и верим, что стремительный рост рейтинга Азербайджана сохранит свою последовательность, будут достигнуты еще более высокие результаты", - сказал Гулиев.

Он добавил, что фундаментальной основой достигнутых успехов является сохранение стабильности в стране.

"Считаю, что в основе любого развития стоит общественно-политическая стабильность. Роль и место Азербайджана в регионе и на международной арене, инициативы, с которыми он выступает, факт того, что он первый делает шаги в реализации крупных проектов подтверждают все вышесказанное", - отметил Бахруз Гулиев.

Отметим, что американский журнал U.S. News & World Report обнародовал рейтинг сильнейших стран мира в 2019 году. Список составлен аналитиками групп BAV Group, Wharton School Университета Пенсильвании.

В подготовке рейтинга учитывался рад факторов, в том числе экономическое положение, военная мощь, политическое влияние, лидерство в мире, а также членство и участие в международных организациях.

Азербайджан занял в рейтинге 45-е место. Благодаря успехам, достигнутым в этом году страна опередила такие государства как Хорватия, Чехия, Латвия, Румыния, Словакия, Словения, Эстония и Португалия.