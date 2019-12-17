https://news.day.az/politics/1186363.html Президенты Азербайджана и Украины приняли участие в бизнес-форуме в Баку - ФОТО
Президенты Азербайджана и Украины приняли участие в бизнес-форуме в Баку - ФОТО
17 декабря в Баку состоялся азербайджано-украинский бизнес-форум.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в бизнес-форуме приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с официальным визитом в нашей стране.
Главы государств выступили на бизнес-форуме.
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