17 декабря в Баку состоялся азербайджано-украинский бизнес-форум.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в бизнес-форуме приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с официальным визитом в нашей стране.

Главы государств выступили на бизнес-форуме.

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